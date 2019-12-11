國際財經

南韓國會批准明年政府預算大幅調高9.1%至512.3萬億韓圜，以支撐疲弱的經濟，擴大社會福利支出。

這並不包括今年稍晚將採行額外支出法案的5.83萬億韓圜，但明年的預算額低於政府之前提出的513.5萬億韓圜。

南韓經濟高度依賴電腦晶片、智能手機、汽車與船舶的出口，今年經濟增長率料在2%左右，為10年來表現最差的一年。首爾政府預期，明年財政赤字將達到年度國內生產總值(GDP)的3.5%，比例為10年來最高，也遠高於計入追加預算的今年赤字所佔的2.2%。