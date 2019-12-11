美國第二大石油集團雪鐵龍公布，預期第四季將有100億至110億美元(780至858億港元)的特殊撥備開支，逾半是來自Appalachia天然氣項目的撥備。
該公司指出，撥備是根據集團一貫有紀律地進行資本分配的準則而行，主要是因為對商品價格作出新預測而作出；另集團將減少若干個天然氣項目的投入，包括Appalachia項目，但連續第三年維持明年資本開支預算200億美元不變。
雪鐵龍表示，將審慎評估天然氣資產的前景及策略性選項後，再作出最合宜決定。
該公司股價在市後時段下滑0.5%。
今日 08:49 國際財經
美國第二大石油集團雪鐵龍公布，預期第四季將有100億至110億美元(780至858億港元)的特殊撥備開支，逾半是來自Appalachia天然氣項目的撥備。
該公司指出，撥備是根據集團一貫有紀律地進行資本分配的準則而行，主要是因為對商品價格作出新預測而作出；另集團將減少若干個天然氣項目的投入，包括Appalachia項目，但連續第三年維持明年資本開支預算200億美元不變。
雪鐵龍表示，將審慎評估天然氣資產的前景及策略性選項後，再作出最合宜決定。
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