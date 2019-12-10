中美據報推遲本月中生效新關稅
外電引述中美官員報道，兩國貿易談判代表準備推遲原定本月15日生效的新關稅，相關措施並無嚴格的最後期限。署理白宮幕僚長馬爾瓦尼稱，實施新關稅與否取決於未來幾天的談判。美國商務部長羅斯說，隨着時間推移，美國在貿談處於更有利地位。
眾議院民主黨人指控特朗普濫權和阻礙國會
美國眾議院民主黨人對總統特朗普提出兩項彈劾罪名，指控他「濫權」和「阻礙國會」。
關稅限期逼近 美股收市反覆偏軟
美國加徵中國貨關稅的限期逼近，美股三大指數反覆偏軟，道指低開後曾挫105點，其後轉勢倒升39點並陷於拉鋸，收市微跌27點或0.10%；標指回吐0.11%。對貿易戰敏感的蘋果股價反彈0.58%，但Netflix插3.1%，拖累納指跌0.07%。
美墨加三國代表簽定USMCA協定
美國、墨西哥與加拿大三國代表，簽署經修訂的《美墨加協定》(USMCA)。新協定加強對勞工的保護，並修訂鋼鋁產品和藥物專利條款。
中國中央經濟工作會議傳今日召開
外電報道，中共中央經濟工作會議在周二召開，將於周四結束。外界關注會議對中國經濟增長及中美貿易談判的定調。
外圍焦點簡訊
￭ 美國第三季非農業生產力終值意外跌0.2%，數字遜預期；期內單位勞工成本終值增2.5%，遜預測。
￭ 美滙尾段轉輾跌0.2%，報97.45。英鎊兌美元升0.32%，歐羅漲0.27%。日圓兌美元回吐0.19%。
￭ 紐約期金收市升0.2%，報每盎斯1468.1美元。
￭ 紐約期油收市升0.4%，報每桶59.24美元；布蘭特期油漲0.1%。
￭ 英國10月GDP按月持平，遜預期；按年增0.7%，為7年最慢增長。
￭ 泛歐Stoxx 600指數收市跌0.26%；英國股市下滑0.28%，德股低收0.27%，法股微升0.18%。
本地焦點簡訊
￭ 夜市期指收報26487點，較昨日恒指收市高水50點。
￭ ADR港股比例指數報26396點，較港收市低39點。
￭ 銷售文件顯示，美的置業(03990)配售3100萬股，套現5.92億元至5.98億元。
￭ 大悅城地產(00207)附屬投得海南省地皮，涉16.39億元人民幣。
￭ 信和酒店(01221)認購招商局商業房託(01503)首次公開發售的基金單位，涉1.92億元。
￭ 中石化冠德(00934)與國家管網集團洽售天然氣管道權益。
￭ 報道稱昆侖能源(00135)可能將部分管道資產整合注入國家管網公司。
￭ 內地發放新一批共42款遊戲版號，騰訊(00700)旗下多款遊戲獲得版號。
￭ 森美(00756)澄清，早前刊發的盈喜有誤，應為預期中期錄得溢利不少於3億元人民幣，而不是全年。
￭ 小米(01810)旗下Redmi品牌於北京發布首款5G手機。