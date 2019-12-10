國際財經

美國傳出有意押後本月15日對中國貨加徵關稅，但市場仍抱觀望態度，美股三大指數反覆偏軟，道指低開後曾跌105點，全日低見27804點；早段轉勢倒升39點，高位觸及27949點，其後陷於拉鋸。歐洲股市疲弱，美滙指數偏軟，金價報升，油價在近12周高位上落。

道指收市微跌27點或0.10%，報27881點。標指回吐0.11%，收報3132點。對貿易敏感的蘋果公司股價逆市反彈0.58%，但Netflix插水3.1%，拖累納指跌0.07%，收報8616點。3M下滑1.28%，為跌幅最大的道指成分股；波音今年頭11個月的飛機交付量削半，股價回落0.94%。

《華爾街日報》報道，美國擬押後本月15日對中國貨加徵新一輪關稅的措施。美國談判代表曾要求中方承諾在達成協議前先購買部分農產品，中方則希望美方按購買農產品的比例撤回對中國貨已加徵的關稅。

美方據悉同時促請中方承諾每季檢討農產品購買量。不過，美國政府正集中精力完成確認與墨西哥和加拿大的《美加墨協議》，美中在本月中達成協議的機會愈趨渺茫。

CNBC引述消息人士稱，眾議院民主黨人與白宮已就《美加墨協議》達成共識。

投資者亦注視聯儲局在本港時間周四凌晨3時公布今年最後一次議息結果，市場預期聯邦基金目標利率維持在1.5厘至1.75厘不變，並關注局方對經濟情況的評論。

歐洲股市偏軟，泛歐Stoxx 600指數跌0.26%；英國股市下滑0.28%，德股低收0.27%，法股微升0.18%。

美滙指數轉輾向下，美市尾段跌0.2%，報97.45；日圓偏軟，跌0.19%，每美元兌108.76日圓。英鎊升0.32%，兌1.3185美元。歐羅漲0.27%，兌1.1097美元。

金價向好 油價微漲

避險需求支持紐約期金收市升0.2%，報每盎斯1468.1美元，終止連跌兩個交易日走勢。

另外，國際油價好淡爭持，紐約期油收市升0.4%，報每桶59.24美元；布蘭特期油漲0.1%，收報每桶64.34美元。

調查顯示，美國上周原油庫存減少250萬桶，惟這利好消息不敵市場對中美貿易談判的憂慮。

美國第三季非農業生產力終值意外下跌0.2%，跌幅較初值的0.3%小，但不及預期的0.1%跌幅，遠差於第二季的2.5%增幅。期內，單位勞工成本終值增長2.5%，增速較初值的3.6%慢，亦遜於預測的3.4%。