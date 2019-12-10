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今日 04:27 國際財經

亞洲買盤驅動 紐約期金升逾3美元

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市場觀望中美兩國貿易談判進展，以及聯儲局本港時間周四凌晨公布議息結果，紐約期金價格輕微高收，終止連跌兩天走勢。

紐約2月期金收市升3.2美元或0.2%，每盎斯報1468.10美元。3月期銀收市升6美仙或0.4%，每盎斯報16.702美元。

AxiTrader首席策略員Stephen Innes表示，金市交投淡靜，沒有明顯方向，主要受到亞洲實貨買盤支持而上揚，而貿易談判依然是市場主導因素，有美國白宮官員發表對貿談樂觀的言論，對金市有利淡作用。美國股市窄位反覆，避險情緒變動不大。

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