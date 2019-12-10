國際財經

瑞銀(UBS)表示，麥當勞最近在加拿大進行的市場測試中，每間餐廳每日平均售出20至30個、由植物蛋白製成的「植物肉」漢堡包，在人口密集地區的銷售量可以達到100個。

由此推算，如果麥當勞在旗下近1.4萬間美國餐廳，全線推售這種由Beyond Meat公司供應「植物肉」的漢堡包，每年的總銷量將超過2.5億個。

瑞銀指出，透過與麥當勞合作，「植物肉」製造商Beyond Meat每年的潛在銷售收益將達到3.25億美元。不過根據過往經驗，麥當勞不會集中向單一供應商採購食品材料。