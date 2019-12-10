國際財經

美國波音公司周二表示，今年頭11個月，集團的飛機交付數量只有345架，較去年同期的704架大幅減少約一半，亦較競爭對手歐洲空中巴士(Airbus)的交付量少超過五成。

波音飛機交付量驟減，顯示集團的業務仍然受到737 MAX停飛事件拖累。上月杜拜航空展上，波音的飛機淨訂單數量稍見增加，截至11月底錄得56架，較早前的45架回升，或顯示集團逐漸走出737 MAX停飛的陰影，開始取得新訂單。

經過會計賬目調整後，波音今年的飛機淨訂單數量減少84架，較上月的減少95架有所改善。