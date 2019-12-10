今日 22:21
國際財經
美國第3季非農業生產力終值為下跌0.2%，市場預期為下跌0.1%，初值則下跌0.3%。
期內，非農單位勞動力成本終值為上升2.5%，亦低於預期升3.3%，初值為升3.6%。
陳茂波：每日查金融市場無異常
今日信報
234億太空旅遊商機2020年引爆
山系貓狗 與主人齊上齊落
林艷虹
｜
今日信報
超級周來襲 炒股不炒市
恒昇
｜
今日信報
回升曇花一現 金市圖穩未果
石林
｜
今日信報
鄭秀文生蛇的誤會
侯鈞翔醫生｜ 信健康
HK to remain popular with international visitors despite unrest
Ko Tin-yau｜ EJ Insight
【私銀觀】【2020】策略部署
陳敏蘭
｜
財富管理
【盤房來料】累積升幅大強勢股要計數離場
即巿股評 ｜ 今日 13:51
高通:中國5G規模將領先世界
國際財經 ｜ 今日 10:51
油氣管網成立 投行料中石油昆能受影響大
中國財經 ｜ 今日 10:59
庫什納:中美貿談正朝好方向發展
國際財經 ｜ 今日 11:36
建銀料明年港股23500至31000點波動
香港財經 ｜ 今日 16:12
上訴庭拒政府禁蒙面法上訴暫緩令申請
時事脈搏 ｜ 今日 16:38
澳門傳媒:輕軌通車半小時即故障
時事脈搏 ｜ 今日 18:21
【輪證贏家】睇住小米好過
即巿股評 ｜ 今日 11:01
港燈明年加電費5.2% 中電加2.5%
香港財經 ｜ 今日 17:44
恒指突倒升 滙控 吉利 國壽撐市
港股直擊 ｜ 今日 10:46
回上
信報簡介 |
服務條款 |
私隱條款 |
免責聲明 |
廣告查詢 |
信報會議中心租賃 |
加入信報 |
聯絡信報
股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。
本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。
信報財經新聞有限公司版權所有，不得轉載。Copyright © 2019 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.
信報財經新聞