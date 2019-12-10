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美國商務部長羅斯(Wilbur Ross)接受霍士商業台訪問時表示，美國經濟正在蓬勃發展，而中國經濟「遇到問題」，總統特朗普處於非常有利的談判地位，認為每過一天，美國的談判地位就會更好一些。

美國計劃本月15日開始對包括手機和玩具在內的多種中國消費品加徵關稅。羅斯指出，比起本月15日之前或之後達成交易，重要的是與中國達成恰當的協議。

羅斯又稱，美中之間的第一階段協議主要涉及貿易和市場准入、農產品購買，大多數難題將留待以後處理，但強調美國與中國就知識產權問題進行「非常好的討論」。