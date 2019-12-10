國際財經 即巿股評

美元/日圓自上周一（12月2日）升至自5月30日以來的半年高位109.70後，開始受全球政經局勢影響重新展開回調。當晚美國公布的11月ISM製造業指數低於市埸預期，另外特朗普宣佈向巴西和阿根廷啟動關稅加徵，美元/日圓短線跳水近70點並跌穿109關口。

上周二（12月3日）中美貿易戰再傳出不利消息，美國總統特朗普在倫敦會見加拿大總理杜魯多後表示，可能到明年11月美國大選後，才與中國達成貿易協議。美元/日圓受到美匯指數連續下跌拖累，於上周三（12月4日）跌至108.40，刷新自11月21日以來的近兩周新低。

值得留意的是，英國保守黨的樂觀選情，以及亮麗的美國11月非農就業人口數據，帶動美元/日圓分別於上周三及上周五（12月6日）上漲30及50點，不過貿易緊張局勢尚未緩和，使美元/日圓面臨一定的沽壓，直至上周五滙價已連續輾轉下跌3日。投資者應留意美國將於周三（12月11日）21:30公布11月消費者物價指數（CPI），周四（12月12日）03:00則會公布12月議息結果，屆時或會影響美元/日圓走勢。

技術分析方面，美元/日圓在12月初升至半年高位109.70後受阻於周線圖自2018年7月起的下降趨勢線109.80-110.00水平，滙價其後輾轉回落並在八日內錄得七日跌幅。目前美元/日圓已跌穿108.45支持（由8月26日低位104.43至12月2日高位109.70上升浪的23.6%斐波那契回吐水平），單周下跌幅度達130點。後市美元/日圓若未能企穩短期上升通道底部支持108.20-108.40區域的話，很大機會繼續下探107.70，甚至是107關口。

交易策略方面，我們根據11月19日策略於109.40建立的美元/日圓沽盤（下望107.80，升穿109.60止損）已於109.60平倉，虧損20點。短期內待美元/日圓回升至109.50-109.70區域沽出，下望107.80，升穿110.05止損。

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