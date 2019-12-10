國際財經

中美貿易談判仍未明朗，加上聯儲局周二起一連兩日議息，英國大選逼近，美國總統特朗普面臨彈劾危機，歐洲股市中段跌幅擴大。

截至本港時間傍晚6時20分，英國富時100指數報7150點，跌83點或1.15%；德國DAX指數報12928點，跌176點或1.36%；法國CAC 40指數報5788點，跌48點或0.83%；意大利富時MIB指數報22844點，跌111點或0.48%。

道指期貨暫報27801點，跌101點。

美國計劃本月15日開始對包括手機和玩具在內的多種中國消費品加徵關稅，美國總統特朗普表示，隨着可能對中國進口商品徵收新一輪關稅的時間日益臨近，中美在敲定貿易協議方面進展良好。

美國農業部長珀杜(Sonny Perdue)稍早前亦稱，不認為當局本月將會落實對中國加徵關稅的措施。特朗普女婿、白宮高級顧問庫什納(Jared Kushner)指出，中美貿易談判正朝着好的方向發展。

數據方面，英國10月國內生產總值(GDP)按年增長0.7%，符合預期，為2012年3月以來最小按年增幅。法國10月工業生產按月增長0.4%，高於預期增長0.2%。德國12月ZEW經濟景氣指數為正10.7，預期為0。

油價回落，紐約原油期貨現時每桶報58.81美元，跌0.21美元或0.36%；倫敦布蘭特期油報64.09美元，跌0.16美元或0.25%。