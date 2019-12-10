國際財經

中美貿易談判仍未明朗，兩國需要在周日前達成首階段貿易協議，加上美國總統特朗普面臨彈劾危機，英國大選逼近，歐洲股市早段偏軟。

截至本港時間下午4時27分，英國富時100指數報7212點，跌21點或0.29%；德國DAX指數報13033點，跌71點或0.55%；法國CAC 40指數報5822點，跌14點或0.25%；意大利富時MIB指數報22927點，跌29點或0.13%。

道指期貨暫報27896點，跌6點。

中美貿易關係陰晴未定。美國計劃本月15日開始對包括手機和玩具在內的多種中國消費品加徵關稅，但兩國有望達成協議，推遲或取消這些關稅。

美國總統特朗普表示，隨着可能對中國進口商品徵收新一輪關稅的時間日益臨近，中美在敲定貿易協議方面進展良好。美國農業部長珀杜(Sonny Perdue)稍早前亦稱，不認為當局本月將會落實對中國加徵關稅的措施，但指不知道首階段協議將於何時達成，而中方必須採取一些行動以促使特朗普政府不加徵關稅，希望中國豁免部分美國大豆及豬肉進口關稅的措施是釋出讓步訊號。

特朗普女婿、白宮高級顧問庫什納(Jared Kushner)指出，中美貿易談判正朝着好的方向發展。如果對美國來說是正確的協議，特朗普就會與北京方面簽署協議。

美國政壇方面，由民主黨控制的美國國會眾議院司法委員會，周一就特朗普「通烏」彈劾議案條款舉行公開聽證會。在聽證會舉行前，委員會主席納德勒(Jerrold Nadler)指摘，特朗普將個人利益置於國家之上，他的行為違反總統就職誓章，瀆職事實並無爭議。

中國11月出口連跌4個月，加劇中美貿易戰打擊全球需求的緊張情緒，油價偏軟。紐約原油期貨現時每桶報58.89美元，跌0.13美元或0.22%；倫敦布蘭特期油報64.12美元，跌0.13美元或0.2%。