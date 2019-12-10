國際財經

沙地阿拉伯國營石油巨擘沙地阿美(Saudi Aramco)的主要承銷商表示，在該股上市後的30天內，沙地阿美將部分或全部行使15%的超額配售權。

這則聲明由Samba Capital、NCB Capital和滙豐沙地發布，澄清此前阿拉伯衞星電視台(al-Arabiya)新聞頻道引述NCB Capital一位高層所稱的已經執行超額配售權的說法。

沙地阿美IPO集資256億美元，成為全球最大規模IPO。如果行使15%超額配售權，集資額將增至294億美元。該股將於周三在沙地證券交易所掛牌。