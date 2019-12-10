國際財經

有新債王之稱的DoubleLine Capital行政總裁岡拉克(Jeffrey Gundlach)認為，儘管美國利率水平在歷史低位附近徘徊，但債務市場的麻煩正在醞釀。

岡拉克表示，下一個10年將與1920年代相反，因為在下一次經濟衰退中，美國的「債務炸彈」將變得很不穩定。因此，美國將不得不面對社會保障、醫療保健，以及基於赤字的支出，所有這些都必須在2020年代解決，因複利曲線太糟糕。

美國國會預算辦公室表示，從2022年開始，聯邦赤字每年將超過1萬億美元。但岡拉克認為，該機構的預測可能過於樂觀，因為其假設是經濟前景良好，不會出現衰退而且利率不會很高。

岡拉克解釋道，到2027年，政府的利息成本佔GDP的百分比預計將從1.25%上升至至少3%，這是一個十分大的增長，相信聯儲局已經意識到這種後果，因為他們知道下一次經濟衰退到來時，這個問題將真正成為頭條新聞。他稱，考慮到現在狀況，相信未來10年不會出現經濟衰退是愚蠢的。

岡拉克認為，下一次危機將更加嚴重，將發生在企業信用方面。在這些企業中，公司賬面上的債務水平達到破紀錄水平。公司債券市場可能被嚴重高估，這聽起來很像2006年的次級抵押貸款。

岡拉克警告，當下一次經濟衰退來臨時，企業將無法解決其槓桿比率問題，投資級企業市場將出現大規模降級，從而導致大量資金的撤離，預料美股將被「壓垮」，並且在他職業生涯的剩餘時間內，永遠不會恢復到危機前的水平。

他呼籲投資者，現在是進行防禦的時候，又建議企業債券風險現在應該處於絕對最低水平。