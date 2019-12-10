國際財經

加拿大瑜伽服製造商Lululemon Athletica公布，營運總監Stuart Haselden將於明年1月離職，出任另一間非服裝製造集團的高層職位。

Haselden在2015年加盟Lululemon，出任財務總監。他在2017年5月擢升為營運總監。2018年2月，Laurent Potdevin離任集團行政總裁後，Haselden負責監督集團運作，直至Calvin McDonald在7月上任行政總裁為止。

Lululemon將於周三公布季度財報。



