國際財經

市場重燃對美中貿易戰的憂慮，加上觀望本周聯儲局議息結果，美股三大指數偏軟，道指尾段曾跌108點，全日低見27906點，歐股也全線向下。美滙偏軟，期金先升後回。

美股道指低開28點，收市仍挫105點或0.38%，報27909點，終止過往三個交易日連升局面。標指反覆下滑0.32%，收報3135點。納指亦反覆下跌0.40%，收報8621點。三大指數都以緊貼全日低位收市，距離上月27日創下的收市歷史高位都少於1%。

道指成分股以蘋果表現最差，收市挫1.40%；高盛跌1.25%；綜合化工集團3M跌約1%，波音回吐0.81%；美思百貨(Macy's)遭高盛降評級，由「中性」降至「賣出」，股價先跌後升逾2%。

美國白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)上周五向CNBC透露，中美雙方已接近達成貿易協議，但重申總統特朗普曾多次提到，倘若條件不佳，美方已準備「走人」。他同時證實本月中對額外1560億美元中國貨加徵關稅的計劃未變。

避險需求一度撐起金價

歐洲股市方面，英股挫0.08%，德股跌0.46%，法股下滑0.59%。

美滙指數回軟，曾跌0.14%，尾段偏軟報97.65；日圓在避險需求下微漲後回落0.03%，至每美元兌108.62日圓。英鎊一度上揚0.31%，尾段升幅縮窄至0.07%，兌1.3147美元，根據民調顯示，執政保守黨料於周四大選贏得大多數議席，帶動英鎊兌歐羅曾升0.3%，至每歐羅兌83.93便士，創兩年半新高，尾段輕微向好。歐羅漲0.03%，兌1.1065美元。

市場觀望聯儲局及歐洲央行本周舉行2019年最後一次議息會議，以及美中貿談進展，避險需求支持紐約期金價格回揚，曾漲0.32%，收市微跌0.01%，每盎斯報1464.9美元。油價從近12周高位回落，紐約期油一度下跌1.64%，收市只跌0.3%，每桶報59.02美元；布蘭特期油下滑0.2%，報64.25美元。