熱門：

今日 03:25 國際財經

美民主黨續評估美墨加協定 暫未定案

放大圖片

美聯社報道，美國民主黨與勞工領袖，就《美墨加協定》中加入新條文達成有條件協議，此舉有助總統特朗普政府倡議的《美墨加協定》，可能在今年內獲得院府確認。

不過，路透其後引述消息人士稱，民主黨仍在評估有關新建議，未有定案。

民主黨國會議員助理公布上述消息，但未披露修訂了哪些協定內容，也不確定協定何時可以安排在國會眾議院表決。根據報道，有關協議須待民主黨籍眾議院議長佩洛西於較後時間確認，方才可作公布。

另外，路透引述墨西哥總統奧夫拉多爾(Andres Manuel Lopez Obrador)稱，表示墨國參議院將同意有關修訂，希望佩洛西同意修訂及把協定付諸表決。

《華盛頓郵報》引述工會領袖Richard Trumka稱，工會與民主黨對有關修訂有共識，工會內部將討論有關事宜。

根據議事規程，如果民主黨同意有關修訂，美國貿易代表萊特希澤將會把修改後的《美墨加協定》，再提交國會審理，然後安排表決日程。

美國、墨西哥與加拿大三國去年完成《美墨加協定》的商討，墨西哥國會已確認有關內容。不過，控制眾議院的美國民主黨對部分內容有保留，以致遲遲未交付表決。加拿大國會也未確認有關協定，仍在等待美國國會確認。《美墨加協定》將取代《北美自由協定》。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads