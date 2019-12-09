國際財經

美聯社報道，美國民主黨與勞工領袖，就《美墨加協定》中加入新條文達成有條件協議，此舉有助總統特朗普政府倡議的《美墨加協定》，可能在今年內獲得院府確認。

不過，路透其後引述消息人士稱，民主黨仍在評估有關新建議，未有定案。

民主黨國會議員助理公布上述消息，但未披露修訂了哪些協定內容，也不確定協定何時可以安排在國會眾議院表決。根據報道，有關協議須待民主黨籍眾議院議長佩洛西於較後時間確認，方才可作公布。

另外，路透引述墨西哥總統奧夫拉多爾(Andres Manuel Lopez Obrador)稱，表示墨國參議院將同意有關修訂，希望佩洛西同意修訂及把協定付諸表決。

《華盛頓郵報》引述工會領袖Richard Trumka稱，工會與民主黨對有關修訂有共識，工會內部將討論有關事宜。

根據議事規程，如果民主黨同意有關修訂，美國貿易代表萊特希澤將會把修改後的《美墨加協定》，再提交國會審理，然後安排表決日程。

美國、墨西哥與加拿大三國去年完成《美墨加協定》的商討，墨西哥國會已確認有關內容。不過，控制眾議院的美國民主黨對部分內容有保留，以致遲遲未交付表決。加拿大國會也未確認有關協定，仍在等待美國國會確認。《美墨加協定》將取代《北美自由協定》。