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紐約聯儲:美國通脹預期從五年低位反彈

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紐約聯儲銀行指出，美國11月通脹預期數值微升，短期及中期通脹預期也從五年低位反彈，數字紓緩市場對於通脹低迷的憂慮。

通脹預期數值是根據受訪消費者提供的通脹預期而得出。最新公布的11月未來三年通脹預期上升0.1個百分點，至2.5%；未來12個月的通脹預期升0.02個百分點，至2.4%。前一月，兩項通脹預期數值創下2013年開始進行有關調查以來的最低水平。

通脹低迷一直是困擾金融市場的問題。較早時，有聯儲局官員對於通脹長期低於2%局方指標感到憂慮，提議用其他方式取代2%的硬指標。

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