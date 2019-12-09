國際財經

歐洲股市周一收市回落，泛歐指數Stoxx 600收報406點，下跌0.24%。中國海關公布的11月出口出乎意料下滑，以美元計按年減少1.1%，數字令環球經濟前景蒙上陰影，削弱歐股投資者入市興趣。

英國富時100指數收報7233點，跌0.08%或5點；德國DAX指數收報13105點，倒退0.46%或60點；法國CAC 40指數收報5837點，下挫0.59%或34點；意大利富時MIB指數收報22956點，回吐0.97%或225點；西班牙IBEX 35指數收報9354點，下跌0.30%或28點。