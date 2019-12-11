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上星期美股先跌後升。美國總統特朗普上周二(3日)於倫敦出席北約峰會期間表示，與中國的貿易協議沒有期限，又說：「從某些方面而言，我喜歡留待大選(明年11月3日)之後才與中國達成協議，但他們希望現在就成事。」特朗普當日的發言導致美股主要指數應聲全線下滑。

翌日北約峰會結束時，特朗普評論華爾街表現時指出，「對股市升跌的事，我不太關注股市的情況，我最關心的是就業市場。」但他強調剛上任總統之際，道指於15000點至16000點徘徊，美股現已錄得巨大漲幅，又改口稱與中國的貿易談判「正處關鍵階段，他們(中方)今天和昨天都曾與我們通電話，我們在持續討論」。

翻查資料，道指在2016年11月8日大選時以18332點收市，到特朗普宣誓就職的2017年1月20日，升至19827點。

特朗普講話向來順口開河，不作事實查證(fact check)，值得注意的是，相隔僅一天，他對貿談已不再擺出一副「你急我唔急」的姿態，更欲蓋彌彰地說不太關注股市表現，反映特朗普其實非常關心美股若因為貿易摩擦而急挫，最終影響他的連任選情。

此外，特朗普上周四在白宮談及貿易協議時稱，「進度很好，12月15日(美國擬向總值約1560億美元中國進口貨加徵關稅日子)有些事可能發生……但我們與中國有很好的磋商。」

換句話說，中美貿易戰將惡化還是出現轉機，目前踏入關鍵一周。

然而，從特朗普就貿易協議立場「改口」開始，美股主要指數上周後期連續兩日顯著回升，收復了周初的失地，估計華爾街是相信12月15日或之前「有些(好)事可能會發生」。

港股方面，上周跟隨特朗普「口風」而先挫後揚的恒指，昨天略為高開15點，迅即下滑至26432點低位，再反彈到26618點的全日最高水平，收報26498點，微跌3點。

恒指未能承接上周五勢頭升穿10天及20天線收市，技術尚未改善。事實上，目前10天線、20天線，以及50天線分別位於26521點、26611點、26646點，相當接近26300至26600點，即過去半年累積的最大型成交量密集區頂位置，26600點附近將成為恒指短期頗大阻力。

附【右圖】所見，反映強勢股「買盤」的強勢股指數，今年6月21日升穿代表弱勢股「沽壓」的弱勢股指數後，至8月1日又互相易位(弱指升越強指)，而短短不到半年，大市有三段日子分別由買盤或沽壓主導；9月迄今，強指和弱指更已兩度「換莊」。

強指和弱指頻頻「換莊」，令恒指過去3個月只能在區間爭持，既無力突破上次高位即7月19日的28809點，也遠未回落至24899點的8月15日低位便出現反彈，估計恒指仍會維持有波幅但沒有明顯漲跌幅的市況。

信報投資研究部

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