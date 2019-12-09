國際財經

市場密切關注全球央行的最新政策動態，以及國際貿易關係進展；此外，針對美國總統特朗普的第二場彈劾調查公開聽證會將於今日舉行，投資者偏審慎，美股個別發展。

截至本港時間晚上約11時02分，道指現報27993點，跌22點或0.08%；標普500指數報3147點，升1點或0.05%；納指報8677點，升20點或0.24%。

本周將有多項重大事件衝擊市場，其中美國聯儲局、歐洲央行都將公布利率決議；此外，英國大選、全球貿易局勢的最新消息，亦有可能引爆市場。

聯儲局將於周二召開一連兩日的貨幣政策會議，周三公布會議結果及聲明。分析指出，聯儲局於議息聲明發表的言論，可能包括「政策可能是適當的」和「我們不須要進行實質性的重新評估」等。此外，本周FOMC決議，聯儲局將同時公布最新的經濟預測，其會否改變貨幣政策的前瞻指引仍有待觀察。市場普遍預計，聯儲局將維持利率政策不變。芝商所聯儲局觀察數據顯示，交易員預計聯儲局12月將按兵不動的機會率為99.3%。

除聯儲局外，歐央行、瑞士央行均將公布12月利率決議，若各大央行維持利率不變並釋放較為鷹派訊號，料將為黃金提供進一步下行動力。此外，美國還將公布零售銷售、消費者物價指數等重磅指標。

針對美國總統特朗普的第二場彈劾調查公開聽證會，將於今日舉行。報道指出，美國眾議院司法委員會主席表示，針對特朗普的彈劾草案正在起草，而未來一周內司法委員會就可能針對草案進行投票。

同時，全球市場還要關注12月12日的英國大選，這可能對英國脫歐產生重大影響。

中美貿易局勢方面，白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)日前表示，中美官員幾乎每日都進行磋商，但目前無計劃進行面對面磋商，亦未安排中美元首舉行簽約儀式。中國商務部部長助理任鴻斌表示，希望中美雙方本着平等互利相互尊重的原則，推進談判和磋商，照顧到彼此的核心關切，盡快取得各方都滿意的結果。

歐股方面，英國富時100指數報7247點，升7點或0.11%；德國DAX指數報13155點，跌11點或0.08%；法國CAC 40指數報5853點，跌18點或0.31%；意大利富時MIB指數報22981點，跌201點或0.87%。