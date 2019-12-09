國際財經 即巿股評

倫敦金於上周初在美元轉弱及避險需求支持下大幅回升，並於上周三（12月4日）升至自11月7日以來的近一個月高位1483.92美元。不過，同日英國首相約翰遜表示與美國總統特朗普就貿易和北約方面進行了良好的會面，避險情緒降溫蓋過了當日遜於預期的美國經濟數據，並拖累倫敦金當日回調逾10美元。

更重要的是，美國於上周五（12月6日）公布11月非農就業人口增加26.6萬人，大幅超出市埸預期增加18.3萬人，另外失業率錄得3.5%，同樣優於市埸預期。亮麗的就業人口數據支撐了聯儲局認為勞動力市場可維持強勁經濟增長的觀點，降息預期進一步減低。倫敦金短線跳水逾20美元至日內低位1458.57美元，目前金價在1460美元水平波動。

值得留意的是，美國將於周三（12月11日）21:30公布11月消費者物價指數（CPI），周四（12月12日）03:00則會公布12月議息結果。若聯儲局保持息率不變，同時釋出鷹派言論的話，很大機會為倫敦金帶來進一步沽壓。

技術分析方面，倫敦金自11月12日跌至1445.46美元（由5月2日低位1266.1美元至9月4日高位1557.01美元上升浪的38.2%斐波那契回吐水平）後迅速反彈回升，其後於11月下旬雖多番下探1450美元附近支持，但均能企穩回升，明顯穩守該條自7月低位延伸而上的上升趨勢線上方。目前金價再度回落逼近上升趨勢線支持1458-1460美元水平，若金價能企穩上升趨勢線之上的話，後市很大機會再度上探1480美元關口，但若金價跌穿1458美元水平，後市可能會再度下探1450美元甚至1440美元水平。

交易策略方面，短期內待倫敦金下跌至1451至1453美元區域買入，上望1475美元，跌穿1449美元止損。

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分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供