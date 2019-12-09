國際財經

中美貿易談判進入關鍵一周，加上英國大選、美國聯儲局及歐洲央行議息本周先後舉行，市場持觀望態度，歐洲股市中段下跌。

截至本港時間傍晚6時29分，英國富時100指數報7227點，跌12點或0.17%；德國DAX指數報13147點，跌19點或0.15%；法國CAC 40指數報5857點，跌13點或0.24%；意大利富時MIB指數報23127點，跌54點或0.24%。

道指期貨暫報27998點，跌16點。

美國至今對中國總值3750億美元商品加徵關稅，下一輪加徵1500多億美元的新關稅期限周日(15日)生效。白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)日前表示，中美官員幾乎每日都進行磋商，但目前無計劃進行面對面磋商，亦未安排中美元首舉行簽約儀式。

中國商務部部長助理任鴻斌表示，希望中美雙方本着平等互利相互尊重的原則，推進談判和磋商，照顧到彼此的核心關切，盡快取得各方都滿意的結果。

數據方面，德國10月經季節調整出口按月增長1.2%，預期為下滑0.7%；德國對非歐盟國家的出口額增長4.6%，表現尤為強勁。

油價回落，紐約原油期貨現時每桶報58.67美元，跌0.53美元或0.9%；倫敦布蘭特期油報63.81美元，跌0.58美元或0.9%。