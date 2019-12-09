國際財經

市場仍然關注中美貿易談判進展，加上美國聯儲局及歐洲央行本周均會議息，投資偏審慎，歐洲股市早段偏軟。

截至本港時間下午4時37分，英國富時100指數報7227點，跌12點或0.17%；德國DAX指數報13153點，跌13點或0.1%；法國CAC 40指數報5861點，跌10點或0.19%；意大利富時MIB指數報23157點，跌24點或0.11%。

道指期貨暫報28003點，跌11點。

美國計劃在本月15日對總值1560億美元中國貨加徵新一輪關稅。市場相信，中美兩國本周將就是否達成首階段貿易協議作出最後周旋。中國商務部部長助理任鴻斌表示，希望中美雙方本着平等互利相互尊重的原則，推進談判和磋商，照顧到彼此的核心關切，盡快取得各方都滿意的結果。

聯儲局本周二及周三將舉行議息會議。美國上周五公布的11月非農業職位增幅較預期佳，市場已普遍維持原先的預期不變，即聯儲局本周不會作出減息的決定。

另外，英國將於周四(12日)進行大選，據ITV電視台周一的最新民意調查顯示，保守黨支持率相對工黨的領先優勢，從一周前的9個百分點提高到14個百分點。

數據方面，德國10月經季節調整出口按月增長1.2%，預期為下滑0.7%；德國對非歐盟國家的出口額增長4.6%，表現尤為強勁。

油價回落，紐約原油期貨現時每桶報58.88美元，跌0.32美元或0.54%；倫敦布蘭特期油報64.13美元，跌0.26美元或0.4%。