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分析員看好海外市場 明年表現料勝美股

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美股在過去10年成為投資樂土，不過，2020年的情況可能扭轉。多名華爾街投資策略員認為，美國以外的海外市場，明年的表現可能超越美股。

由2010年至今，美股標普500指數累計升幅達到1.8倍；同一時期，美國除外的MSCI ACWI ETF(交易所買賣基金)僅上揚18%，表現嚴重落後。新興市場的表現更加慘淡，MSCI新興市場指數同期只升4%。

不過，在估值大落後情況下，不少分析員預計，海外市場2020年的吸引力更勝美股，因為多國央行都在大力推出刺激經濟措施。

BCA環球首席策略師Peter Berezin稱，除估值吸引外，美元走弱，加上海外市場經濟增長可望提速，都使海外股市的吸引力超過美股。

海外市場估值比美股便宜

雖然標普500指數成分股今年的盈利按年錄得下滑，但無礙標指創下歷史新高，市盈率推高至20倍。反映海外市場表現的ACWI交易所買賣基金，其市盈率則低至14.7倍。

Topdown Charts研究部主管Callum Thomas表示，美股比海外市場的估值高50%；海外市場的經濟雖然遭遇困難，但當地股市大落後的幅度過大，投資潛力值得投資者關注。

摩根士丹利美股首席策略員Mike Wilson建議明年減持美股，韓國及日本股市景則宜看俏。也有分析員稱，看好歐洲尤其是德國，以及中國股市明年的表現。

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