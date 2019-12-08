國際財經

微軟公司早前獲美國國防部批出聯合企業防衛雲基建(JEDI)合約，其後亞馬遜提出反對。微軟總裁Brad Smith接受美國CNBC電視台訪問表示，不會因為亞馬遜提出反對而停止JEDI的發展工作。

JEDI合約是一項歷時10年、估計價值100億美元的合約。國防部在10月25日把合約批予微軟。另一個競標者亞馬遜上月就國防決的決定入稟法院，指計劃反對有關決定。但亞馬遜仍未正式提出反對。

Smith指出，早於贏得合約前已為此項目投入大量資源，獲得合約後亦不停推動項目向前，絕不會受亞馬遜的上訴所拖延。