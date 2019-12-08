國際財經

美國股市上周收市創新高，市場本周焦點主要圍繞聯儲局與歐洲央行的議息結果，以及中美兩國的貿易談判進展，英國國會大選也是焦點所在。

聯儲局本周二及周三將舉行議息會議。美國上周五公布的11月非農業職位增幅較預期佳，市場已普遍維持原先的預期不變，即聯儲局本周不會作出減息的決定。

聯儲局主席鮑威爾已經多次表明，再減息的門檻相當高，美國經濟保持平穩，已不符合減息條件。

RBC Capital Markets首席美國市場經濟師Tom Porcelli認為，就業數據公布後，聯儲局對於上個月表態不輕易減息的言論，相信感到滿意。

在聯儲局議息前，美國將公布11月消費物價指數，市場預期升幅為2%。議息後，美國將公布11月零售銷售貨值，市場預期升0.4%。

另一個焦點是歐央行周四議息，也是拉加德上任後首次主持議息會議，市場不預期她將改變歐央行現時的寬鬆貨幣政策，但她可能有自己的闡釋，其對外溝通方式也令市場觀望。

第三個焦點是中美兩國的貿易談判。如無新的轉變，美國將於一周後的12月15日，對總值1560億美元中國貨加徵新一輪關稅。市場相信，兩國本周將就是否達成首階段貿易協議作出最後的週旋。

較早時，中國公布11月出口貨值，連續第四個月錄得下滑，但依然有增長。數據可能對中國的貿談立場有一定影響。

英國國會選舉方面，上周六的多個民意調查顯示，保守黨仍遙遙領先工黨，如無意外將可以再度執政。不過，關鍵是保守黨的議席數量，能否確保首相約翰遜的脫歐協議可順利在國會獲得通過。

美股的反覆波動性也是市場焦點。踏入12月以來，美國股市高位回落，主要是受到貿談消息左右。分析員相信，有關情況將持續，尤其是12月15日關稅生效日期前，大市表現仍將反覆。

SunTrust Advisory Services首席策略師Keith Lerner相信，除非中美兩國達成協議，否則大市的反覆波動將是無可避免。