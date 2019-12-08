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加徵關稅限期將至 美股面臨重大考驗

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美國就業數據較預期強勁，帶動美股上周五造好；本周市況端視貿易議題變數而定。隨着美國新一輪加徵中國貨關稅的限期即將屆滿，市場預期美股將面對更為嚴峻的衝擊。

踏入12月以來，貿易議題一直成為市場焦點，上周初傳出中美兩國有望達成首階段貿易協議的消息，為大市提供助力。不過，其後相關消息變得反覆，12月15日將是美國對總值1560億美元中國貨加徵關稅的實施時限，美股將變得敏感。

SunTrust Advisory Services首席策略師Keith Lerner表示，除非兩國有確定的公告，否則美股每日市況將受到正反兩面的傳聞左右，出現驟升或驟跌。

National Securities首席策略師Art Hogan認為，市場原先預期中美貿易談判11月將達成協議，但最終令人失望，遲遲未有結果，商界的投資決定將轉趨審慎，對整體經濟構成負面影響。

瑞銀估計，如果美國對1560億美元中國貨加徵關稅，將導致美國本地生產總值(GDP)在明年每季損失0.1至0.2個百分點，全年GDP增長將只有1.1%。

Greenwood Capital投資總監Walter Todd指出，除了美國GDP受拖累外，加徵關稅意味中美兩國關係將進一步緊張，破冰可能性相應下降。

SlateStone Wealth首席投資策略師Robert Pavlik相信，如果美國加徵中國貨關稅，美國股市將有一定的調整幅度。

因應貿談重要性，聯儲局本周議息會議相對較少受到注目，市場普遍預期聯儲局將維持基準利率不變。

Lerner認為，聯儲局已經表明，再減息的門檻相當高，除非中美兩國貿易談判結果變得很壞，以及美國今年聖誕消費動力顯著減弱，否則再減息的可能性相當微小。

除了中美貿易談判外，其他貿易議題也是市場焦點，包括美國國會能否在12月會期結束前審議《美墨加協定》，美國總統特朗普突然提及要加徵阿根廷與巴西鋼鋁關稅等。

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