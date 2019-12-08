國際財經

路透引述消息人士稱，美國與墨西哥的談判代表非常接近達成《美墨加協議》(USMCA)最終協議。

該消息人士表示，目前仍需要美國國會眾議院議長佩洛西(Nancy Pelosi)同意協議作出的修訂。不過，美國貿易代表署及佩洛西的辦公室仍未有回應相關報道。

負責北美事務的墨西哥外交部副部長，在美國貿易代表署辦公室外向傳媒表示，有信心很快會達成最終協議，預計周一再繼續談判。

墨西哥今年通過有關貿易協議，不過由於美國國會民主黨議員關注協議內有關勞工和環境的部分，要求就協議作出修訂。