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美國電動車生產商特斯拉(Tesla)創辦人馬斯克(Elon Musk)在「孌童癖」誹謗訴訟獲勝訴。加州洛杉磯地方法院陪審團，周五作出有利於他的裁定。

他被控涉嫌誹謗參與搜救泰國少年足隊的英國洞穴專家昂斯沃思(Vernon Unsworth)。馬斯克辯稱，他在網上形容昂斯沃思有「孌童癖」(pedo guy)，只是一句侮辱語。

馬斯克的案件，法庭共用了4天審理，但5女3男的陪審團只用很短時間便作出上述裁決。

昂斯沃思的代表律師在周五結案陳詞時，要求判馬斯克賠1.9億美元。