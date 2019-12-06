國際財經

庫德洛指中美貿易協議接近達成

美國白宮顧問庫德洛稱，與中國的貿易談判有建設性，實際上已經很接近達成協議。

美11月非農新增職位26.6萬個 勝預期



美國勞工部11月非農業新增職位26.6萬個，高於市場預期增加18萬個；失業率為3.5%，預期為3.6%。

新職位勁增26萬 道指收市漲337點



美國就業數據強勁，抵消中美貿談憂慮，美股道指曾飆358點，收市漲337點或1.22%，重上28000點關；標指升0.91%；納指攀高1%。三大指數距離歷史收市最高紀錄分別只有約0.5%、0.2%、0.6%。本周累計，三大指數變動輕微。蘋果股價漲1.93%，創收市歷史新高；高盛上揚3.44%。

習近平:做好明年經濟工作建成小康目標



習近平在北京主持座談會稱，做好明年經濟工作，要對照全面建成小康社會目標任務。又說，面對國內外風險挑戰明顯上升的複雜局面，全黨全國要堅持穩中求進工作總基調。

外圍焦點簡訊

￭ 美國密歇根大學12月消費者信心指數初值升至99.2，是5月以來最高，高於預期，11月終值96.8。

￭ 美滙指數曾升0.44%，尾段漲0.29%，報97.69。歐羅兌美元下滑0.41%。

￭ 紐約期金收市跌1.2%，每盎斯報1465.1美元。

￭ OPEC+開會後同意每日進一步減產50萬桶，直至2020年3月，紐約期油反彈1.3%，布蘭特期油升1.6%。

￭ 英國股市收漲1.43%；德國進賬0.86%；法國升1.21%。

￭ 銀保監：放寬人身險公司外資持股比例至51%。

【新股追蹤】NOMAD TECH暗盤升逾6%



NOMAD TECH (08645)下周一掛牌，交易資料顯示，暗盤收報0.425元，較招股價高6.25%。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報26576點，較昨日恒指收市高水78點。

￭ ADR港股比例指數報26486點，較港收市低12點。

￭ 房協將為轄下3條乙類屋邨租戶，於下月提供三分二租金減免。另外，房委會轄下停車場收費明年不變。

￭ 中原地產10大屋苑周末和周日錄537個預約睇樓，按周升10.3%。

￭ 新世界百貨(00825)以1元人民幣向母企附屬售化妝品及個人護理業務權益。

￭ 51信用卡(02051)料全年收益及溢利按年下降。

￭ 財險(02328)截至周五為止今年以來原保險保費收入突破4000億人民幣。

￭ 東方海外(00316)派發每股特別股息1.6美元。

￭ 廣汽(02238)首11個月累計汽車銷量按年跌4.34%。

￭ 昊天發展(00474)以約5.8億元，售其持有中國山東高速金融(00412)合共21.49億股。

￭ 佳寧娜(00126)以逾1.6億元人民幣售連雲港地皮連在建工程。

￭ 天安(00028)出資6300萬澳元，合資開發位於澳洲的地皮。

￭ 萬嘉(00401)擬5合1股，並尋求增加法定股本，再供股淨集不少於6909.4萬元。