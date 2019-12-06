國際財經

美國上月新增非農就業職位錄得10個月來最強表現，抵消中美貿易談判前景未明的憂慮，美股三大指數周五全面造好，道指曾飆358點，全日最高見28035點。歐洲股市同樣受惠，美滙指數則反彈。

道指高開161點，其後升幅擴大，收市漲337點或1.22%，報28015點，重上28000關，距離上月27日創下的收市歷史最高紀錄28164點，只低約0.5%。標指升0.91%，收報3145點，比歷史紀錄只低0.2%。納指攀高1%，收報8656點，比歷史紀錄低0.6%。本周累計，道指跌0.1%，標指進賬0.2%，納指回落0.1%。

蘋果股價收報270.54美元，漲1.93%，創收市歷史新高，盤中破頂觸及271元；英特爾都抽升1.30%。金融股表現不俗，高盛上揚3.44%，升幅之大僅次於3M的4.32%；美國運通上升1.97%，摩根大通都漲1.49%。

歐洲股市走勢跟隨向上，英股抽高1.43%，法股上揚1.21%，德股升0.86%。

蘋果創歷史新高

美國勞工部公布11月非農新增職位26.6萬個，為1月以來最多，遠高於市場預期增加18萬個，上月也是通用汽車結束40天罷工後，首個全面復工的月份；11月失業率按月跌0.1個百分點，報3.5%，為1969年以來新低。美國11月私人部門職位大增25.4萬個，高於原先估計的17.8萬個；製造業職位多5.4萬個。期內，平均時薪按月升0.2%，按年則漲3.1%超預期。

美國白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）向CNBC稱，中美雙方正在緊密會談，已接近達成貿易協議，但重申總統特朗普曾多次提到，倘若條件不佳，中方不保障和防止盜取知識產權，又或是實行的措施不符要求，隨時準備好放棄協議。

就業數據遠超預期的消息，令美滙指數從1個月低位反彈，曾升0.44%，觸及97.84；尾段報97.69，仍漲0.29%。英鎊跌0.16%，兌1.3136美元；歐羅下滑0.41%，兌1.1058美元。不過，美元兌日圓回落0.19%，至每美元報108.56日圓。

避險需求減退，紐約期金顯著回軟，收市跌1.2%，每盎斯報1465.1美元。

油組減產多50萬桶 油價彈

石油出口國組織（OPEC）周五與俄羅斯為首的減產盟友結束會議後，同意進一步每日減產50萬桶，直至2020年3月，而新協議的整體每日減產幅度為170萬桶。消息令國際油價應聲回揚，紐約期油反彈1.3%，每桶收報59.2美元；布蘭特期油升1.6%，收報64.39美元。

密歇根大學公布的12月消費信心指數初值按月升2.4，報99.2，為7個月新高，好過預測的97，反映近期美股造好加上勞工市場穩健，提升美國人的購物意欲。