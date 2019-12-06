路透報道，美國政府可能採用部分豁免方式，處理乙醇混合燃料的爭拗。
今年較早時，美國環保局給予31間小型煉油廠豁免，這批煉油廠無須遵守乙醇混合燃料的規定，令到市場對乙醇需求大降，引發支持總統特朗普的農業大戶不滿。不過，如果不給予豁免，同樣會引發支持特朗普的煉油廠大戶不滿。
消息人士指出，環保局在草擬明年的混合燃料指引期間，尋求白宮預算辦公室協助，冀平衡上述兩大陣營的意見。
據悉，環保局傾向增加須提供混合燃料廠家的數量，以及作出部分豁免，希望平抑農民的不滿。
環保局拒評上述消息。
今日 04:40 國際財經
路透報道，美國政府可能採用部分豁免方式，處理乙醇混合燃料的爭拗。
今年較早時，美國環保局給予31間小型煉油廠豁免，這批煉油廠無須遵守乙醇混合燃料的規定，令到市場對乙醇需求大降，引發支持總統特朗普的農業大戶不滿。不過，如果不給予豁免，同樣會引發支持特朗普的煉油廠大戶不滿。
消息人士指出，環保局在草擬明年的混合燃料指引期間，尋求白宮預算辦公室協助，冀平衡上述兩大陣營的意見。
據悉，環保局傾向增加須提供混合燃料廠家的數量，以及作出部分豁免，希望平抑農民的不滿。
環保局拒評上述消息。
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