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華府擬豁免部分生化燃料規定 平抑農民不滿

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路透報道，美國政府可能採用部分豁免方式，處理乙醇混合燃料的爭拗。

今年較早時，美國環保局給予31間小型煉油廠豁免，這批煉油廠無須遵守乙醇混合燃料的規定，令到市場對乙醇需求大降，引發支持總統特朗普的農業大戶不滿。不過，如果不給予豁免，同樣會引發支持特朗普的煉油廠大戶不滿。

消息人士指出，環保局在草擬明年的混合燃料指引期間，尋求白宮預算辦公室協助，冀平衡上述兩大陣營的意見。

據悉，環保局傾向增加須提供混合燃料廠家的數量，以及作出部分豁免，希望平抑農民的不滿。

環保局拒評上述消息。

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