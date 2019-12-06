國際財經

《華爾街日報》報道，美國政府計劃將網上零售商亞馬遜旗下多個海外銷售網點，列入「惡名市場」(Notorious Markets)，這些網點涉嫌銷售假冒產品。

報道稱，美國貿易代表處(USTR)有意在每年公布的「惡名市場」名單中，加入部分亞馬遜海外網點。不過，華府仍未就此事作出最終決策。去年，當局最終放棄針對亞馬遜的同類行動。

今年4月底，美國政府據報將中國電子商貿平台拼多多，納入「惡名市場」名單，指拼多多違反知識產權條例，未能阻止假冒產品在其平台銷售。同時，繼續將阿里巴巴旗下淘寶列入名單中。