國際財經

美國就業數據強勁，帶動美股持續向上，升幅接近300點，但市場亦關心美國總統特朗普彈劾案。

截至本港時間晚上約11時04分，道指報27959點，升282點或1.02%；標普500指數報3143點，升25點或0.82%；納指報8651點，升80點或0.94%。

美國11月非農業新增職位26.6萬個，創10個月以來最高，因早前罷工的通用汽車工人重返就業市場，以及醫療行業增加招聘，增幅遠超市場預期的18萬個。

失業率亦由10月的3.6%出乎意料降至3.5%；另外，每周平均工時34.4小時，符合預期；平均時薪按月增長0.2%，預期為增長0.3%。

就業數據強勁，市場人士預料美國聯儲局在一段時間內沒必要減息。聯儲局主席鮑威爾早前表示，今年三度減息之後，惟有經濟前景出現重大變化，才會進一步減息。聯儲局官員將於下周召開今年最後一次議息會議，預料將維持指標利率在1.5%至1.75%不變。

另外，芝加哥商品交易所的期貨合約走勢顯示，市場對聯儲局將維持利率不變至明年下半年的押注增加。

特朗普彈劾案進入另一階段。美國眾議院議長佩洛西(Nancy Pelosi)指示眾議院司法委員會，起草對特朗普的彈劾文本，預料可趕及在聖誕節前提交眾議院大會表決，令特朗普成為美國歷史上第三位面對眾議院彈劾程序的總統。若通過彈劾，參議院最快明年1月展開聆訊。

特朗普在社交網站帖文，批評民主黨以「莫須有」的罪名彈劾他，但有信心參議院會作出公正的判斷，讓國家盡快恢復正常運作。

歐股方面，英國富時100指數報7227點，升89點或1.26%；德國DAX指數報13154點，升99點或0.76%；法國CAC 40指數報5861點，升59點或1.03%；意大利富時MIB指數報23182點，升212點或0.93%。