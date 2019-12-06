國際財經 即巿股評

英鎊/美元自10月21日升至五個月高位1.3012後掉頭回落，一直於1.2760至1.3000區域保持整固上落，直至本周滙價才作出突破，迎來新一輪強勁升勢。英鎊/美元自上周五(11月29日)開始上升，隨著周一(12月2日)公布的英國11月製造業採購經理指數表現良好，加上美國於本周公布的多項數據均遜於預期，滙價直至周四(12月5日)已連升5日，並升至1.3166，刷新自5月6日以來的近7個月新高。

事實上，英鎊此輪強勁升勢主要受惠於英國保守黨在選戰進程良好：周三(12月4日)英國民調結果顯示保守黨保持領先優勢，很大機會獲得議會過半數議席，同日英國首相約翰遜亦表示與美國總統特朗普就貿易和北約方面進行了良好的會面。另外，周四約翰遜承諾在100天內實現英國脫歐，並將於下周選舉之際宣布上任百日計劃，似乎為市場大派定心丸，推動英鎊大幅上漲。

值得留意的是，美國將於今晚(12月6日)21:30公布11月非農就業人口數據，若非農數據表現疲弱，將有望推動英鎊/美元進一步挑戰1.3200水平，但若非農數據優於預期，則需要小心英鎊有機會出現獲利回吐，下探1.3100甚至1.3000關口支持。

技術分析方面，英鎊/美元自10月中起一直於1.2760-1.3000區間整固。直至11月29日開始，英鎊/美元自1.2880水平重新展開強勁趨勢並連升五日，滙價於12月4日突破長方形區間，今日為止曾升至近七個月新高1.3166，五日的升幅近300點。市埸應密切留意英國選戰的發展，若保守黨如期當選，繼而帶領英國有序脫歐的話，英鎊/美元或有繼續大漲，日線圖形成上升旗形的可能。以上升旗形的量度升幅計算，滙價或可達到潛在新高1.3800水平。

交易策略方面，早前於11月25日所定的英鎊/美元買盤已取消。短期內待英鎊/美元下跌至1.3000-1.3020區域買入，上望1.3160，跌穿1.2970止損。

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分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供