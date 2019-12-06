國際財經

美國總統特朗普為中美貿談再吹暖風，市場憧憬中美短期內達成首階段貿協，惟觀望稍後公布的美國非農就業報告，歐洲股市中段靠穩。

截至本港時間傍晚6時24分，英國富時100指數報7192點，升54點或0.77%；德國DAX指數報13088點，升34點或0.26%；法國CAC 40指數報5829點，升27點或0.47%；意大利富時MIB指數報23051點，升81點或0.35%。

道指期貨暫報27746點，升68點。

中美首階段貿易談判轉趨樂觀，美國總統特朗普重申，與中國的貿談進展順利，並稱白宮原定本月15日向更多中國貨加徵關稅的措施可能有變。財長努欽亦表示，中美兩國貿易談判副代表在周三晚上通電話，目前正積極尋求達成一項貿易協議。

《華爾街日報》早前引述消息人士報道，中美兩國貿易談判的障礙之一，是雙方無法就中國購買美國農產品數額作最後定案。

另外，美國眾議院議長佩洛西(Nancy Pelosi)表示，總統特朗普為個人利益而濫用權力，有關行為違反憲法。眾議院民主黨議員將着手起草彈劾總統特朗普的條款，但未有說明具體的彈劾時間。

數據方面，德國10月工業生產按月下降1.7%，預期為上升0.1%。

油價上升，紐約原油期貨現時每桶報58.56美元，升0.13美元或0.22%；倫敦布蘭特期油報63.58美元，升0.19美元或0.3%。