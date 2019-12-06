國際財經 即巿股評

一如預期美股出現反彈，原因是又喺中美貿戰突吹有機會成刁，但美股回升幅度比預期高，因標指全數補回3094至3110點下跌裂口，但周三所講，股市未依然脫險，彈完可再跌，原因是標指仍遠高過200天鬼佬牛熊線(現處2933點)。

市場共識中美談判死線在12月15日，即下個星期日，除了上述消息足以左右股市外，還要留意兩個消息，首先是今晚美國公布非農就業人數及平均時薪，尤其周三「小非農」ADP只得6.7萬人，比市場估計15萬人唔見一大截，更是5月來增幅最少，一旦職位低過市場預期的19萬份，以及平均時薪按月及按年增長0.3%和3%，就足以踩冧個市。

此外，下周三及周四聯儲局將會議息，從利率期貨睇到，近乎100%預期聯儲局會維持1.5至1.75厘的息率不變，當然要留意白鴿局會唔會繼續扮鷹。

一度擔心破產執笠的Tesla，隨著美國廠房產能問題解決，加上上海工廠投產，連同推出三尖八角的Cyber​​truck沖喜，股價即脫胎換骨，但6月低位曾見176.99美元，回升至昨晚330.37美元，即大彈87%，但其實年初至今有波幅無升幅，累跌0.7%。

大摩上日發表報告，一旦Cyber​​truck銷售成功，同時中國工廠產能亦超預期，最牛目標可以睇500美元，比之前的440美元，上調13.6%，但搞笑是最熊目標依然睇十蚊雞，即最牛與最熊相距490美元，大摩解釋因為Elon Musk的公司好難估值，睇完真喺得啖笑。

AirPods Pro帶挈兩股爆升

鹹魚翻生還有蘋果，原因不是iPhone大賣，而是無線耳機AirPods Pro大受歡迎，更傳要供貨商產能再提高一倍，不單利好蘋果股價，更利好生產AirPods Pro供應商，即A股上市的立訊精密(002475.SH)，單是今年立訊精密累飆2.3倍。

立訊不是AirPods Pro最大受惠股，而是德國上市的Varta，Varta為德國電池商，是AirPods Pro唯一電池供應商，由於蘋果新一代耳機大賣，Varta今年股價累飆3.9倍。

至於近日炒到出煙的瑞聲(02018)，有投資者認為是與AirPods Pro有關，因相信瑞聲有供零件比蘋果製造AirPods Pro，但翻查大陸拆機網站睇到，AirPods Pro暫時未見瑞聲供貨跡象，一旦屬實，瑞聲甚有機會打回原形，現價依然風險唔細。

編按:作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周三、五在「信報網站」及「港股360」撰文，另每逢周二在《信報》撰寫「政觀其辯」。

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