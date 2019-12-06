國際財經

美國總統特朗普連續兩日就中美貿談吹暖風，加上中國開展對部分美國大豆豬肉等關稅排除工作，市場憧憬中美短期內達成首階段貿協，歐洲股市早段向好，惟特朗普面臨彈劾危機，以及關注美國非農就業報告，抑制大市升幅。

截至本港時間下午4時29分，英國富時100指數報7163點，升25點或0.36%；德國DAX指數報13089點，升35點或0.27%；法國CAC 40指數報5821點，升20點或0.35%；意大利富時MIB指數報23047點，升78點或0.34%。

道指期貨暫報27725點，升47點。

中美首階段貿易談判轉趨樂觀，美國總統特朗普重申，與中國的貿談進展順利，又稱白宮原定本月15日向更多中國貨加徵關稅的措施可能有變，但中美的談判代表仍未討論這個問題。財長努欽亦表示，中美兩國貿易談判副代表在周三晚上通電話，目前正積極尋求達成一項貿易協議。

國務院關稅稅則委員會辦公室指出，根據國內需要，中國企業自主通過市場化採購，自美進口一定數量商品，並正在根據相關企業的申請，開展部分大豆、豬肉等商品排除工作，對排除範圍內商品，採取不加徵中國對美301措施反制關稅等排除措施。

《華爾街日報》早前引述消息人士報道，中美兩國貿易談判的障礙之一，是雙方無法就中國購買美國農產品數額作最後定案。特朗普希望中國在簽定首階段貿易協議的一年內，向美國購買400億至500億美元農產品，遠高於去年的86億美元採購水平。華府又要求中國在簽約後表明，無論市場情況如何，也堅決履行上述購買承諾。

美國政局方面，美國眾議院議長佩洛西(Nancy Pelosi)表示，總統特朗普為個人利益而濫用權力，有關行為違反了憲法。眾議院民主黨議員將着手起草彈劾總統特朗普的條款，但未有說明具體的彈劾時間。

石油出口國組織(OPEC)同意明年初每日增加減產50萬桶，油價靠穩。紐約原油期貨現時每桶報58.44美元，升0.01美元或0.02%；倫敦布蘭特期油報63.44美元，升0.06美元或0.09%。