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瑞銀指出，隨着貿易局勢緩和及各國央行貨幣政策生效，預料全球經濟將在明年下半年恢復增長。

瑞銀全球財富管理投資總監辦公室亞太資產配置主管Adrian Zuercher向CNBC表示，貿易磨擦仍有很多不確定性，影響對經濟增長的預測，而中美相互徵收關稅是主要風險。但貿易局勢緩和應該足以讓經濟慢慢復甦，預計全球經濟進入2020年下半年將出現顯著復甦，特別是在第四季。

Zuercher又說，隨着2019年的結束，全球各國央行已重新開始印鈔、擴大資產負債表、降低利率，這一切都將對世界經濟產生積極影響。