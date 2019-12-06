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世銀無視美反對 向中國提供新5年貸款計劃

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面對美國財長努欽(Steven Mnuchin)及數位美國國會議員的反對，世界銀行仍同意於截至2025年6月的5年內，每年將對中國提供10億至15億美元的低息貸款。

世銀在截至6月底的2019財年，向中國提供13億美元貸款，低於2017財年的約24億美元。新計劃要求，貸款較上一個5年計劃平均的18億美元「逐漸減少」。

該行表示，5年計劃中對中國的貸款旨在推進市場和財政改革，以鼓勵私營部門的發展；通過減少污染和減少碳排放來促進綠色增長；以及增加中國公民獲得醫療和社會服務的機會。

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