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今日 10:12 國際財經

日10月家庭支出創3年半最大跌幅

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日本10月家庭支出按年減少5.1%，為2016年3月以來的最大跌幅，且遠遜於預估的下滑3%，主要是因消費稅上調及受天災影響，消費者減少採購。

這是9月跳升9.5%的急劇逆轉。由於消費者趕在10月1日消費稅從8%上調至10%之前購物，導致9月家庭支出增幅創紀錄。

10月家庭支出按月下滑11.5%，降幅為2014年4月日本將消費稅從5%上調至8%以來最大。

分析師還表示，10月侵襲日本各地的強烈颱風帶來強降雨，也對支出數據造成負面影響。部分商店和餐廳在暴風雨期間暫停營業，消費者也足不出戶。

 

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