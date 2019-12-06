國際財經 香港財經 中國財經

佩洛西:特朗普為個人利益濫權

美國眾議院議長佩洛西說，眾議院民主黨議員將着手起草彈劾特朗普的條款。特朗普在Twitter貼文稱，若要對他作出彈劾，就快一點來。

特朗普:中美貿談順利 月中徵稅措施或有變



美國總統特朗普稱，華府正與北京貿易談判，進展順利；原定本月15日向更多中國貨加徵關稅的措施或有變，但雙方談判代表未討論此問題。財長努欽形容，貿談「正處於軌道上」。不過有報道稱，農產品採購金額成為兩國談判障礙之一。

美股收市反覆向好 英鎊衝上7個月高



美國失業救濟數字理想，但中美貿談前景未明，投資者抱觀望，美股好淡爭持，收市溫和回升28點或0.10%。標指進賬0.15%，納指上揚0.05%。Nike高收2.21%，蘋果抽升1.47%。3M回吐1.66%；波音倒退0.91%。

沙地阿美以上限訂價 成全球最大IPO



沙地阿美公布，IPO以招股上限定價，符預期；集資額256億美元，公司估值1.71萬億美元。

外圍焦點簡訊

￭ 美國勞工部上周首次申領失業救濟人數經調整後減少1萬人，數據勝預期。美國商務部10月貿赤按月收窄7.6%，金額少於預測；對華逆差按月縮窄1.1%。美國10月工廠訂單按月升0.3%，符預期，優於9月的0.8%跌幅；耐用品訂單整體按月升0.5%，稍遜預期。

￭ 珠寶商Tiffany第三季盈利與銷售收入都遜預期，因美國與香港市場疲弱。

￭ 英國保守黨或勝出下周大選，料推動1月底完成脫歐，鎊滙尾段漲0.43%，至1.316美元7個月高。歐羅兌美元升0.25%。美滙指數挫0.27%，報97.38。

￭ 紐約期金升0.2%，每盎斯收報1483.1美元。

￭ 市傳油組與盟友建議額外每日減產50萬桶原油，紐約期油曾升1.18%，收市持平；布蘭特期油漲0.6%。

￭ 穆迪報告下調全球銀行業評級展望，由「穩定」降至「負面」。

￭ 嘉能可(Glencore)發聲明，稱周四接獲通知，英國當局對其涉嫌商業賄賂啟動調查。

￭ 法國股市收升0.03%，英股及德股分別低收0.7%及0.65%。

嘉峯匯累收逾千票 超購近3.4倍



嘉華國際(00173)九龍東啟德嘉峯匯周四晚上截票，共收逾1000票，較周六首輪銷售共228伙，超購近3.4倍。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報26264點，較昨日恒指收市高水47點。

￭ ADR港股比例指數報26190點，較港收市低27點。

￭ 空運牌照局周四收到港航就牌照附加兩項新條件的回覆。

￭ 小米(01810)周四回購2202.88萬股，涉約2億元。

￭ 律政司司長鄭若驊丈夫潘樂陶旗下安樂工程(01977)，旗下安樂機電的營業地點周三遭競委會人員調查；股份周五復牌。

￭ 莊園牧場(01533)擬非公開配售不超過3800萬A股，集資不逾3.8億人民幣。

￭ 江山控股(00295)悉售陝西榆林市100兆瓦太陽能電廠權益，作價4.46億元人民幣。

￭ 綠城(03900)首11個月合約銷售額按年升33.69%。

￭ 華南城(01668)發行1.5億美元優先票據，於2022年到期，年利率11.5%，估計所得款項淨額約1.45億美元。

￭ 澳能建設(01183)：澳門瑞盈自King Dragon購入其2.4億股，佔已發行股本20.03%，成為主要股東。