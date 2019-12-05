國際財經

美國新出爐的失業救濟數據理想，但中美貿易談判前景仍不明朗，投資者多抱觀望，美股三大指數周四好淡爭持，收市溫和回升。英鎊呈強，美市尾段升至1.3166美元(兌10.3港元)的7個月高位。

道指周四高開86點，最多升95點，盤中高位觸及27745點；其後掉頭倒跌86點，全日曾低見27562點；收市仍漲28點或0.10%，報27677點。標指進賬0.15%，收報3117點。納指上揚0.05%，收報8570點。Nike股價高收2.21%，為表現最好的道指成分股；蘋果抽高1.47%；高盛及摩根大通上揚逾0.5%。3M回吐1.66%，為跌幅最大的道指成分股；波音都倒退0.91%。

中國商務部發言人高峰周四就中美經貿磋商表示，如果雙方達成第一階段協議，應該相應降低關稅，又稱兩國經貿團隊一直保持密切溝通，目前沒有進一步細節可透露。美國總統特朗普周三改口風，指與中國的貿易談判進展很好，帶動美股當天上揚。特朗普周四重申，與中國的貿談進展順利，又稱白宮原定本月15日向更多中國貨加徵關稅的措施可能有變，但中美的談判代表仍未討論這個問題。

歐股只有法國股市升0.03%，英股及德股分別低收0.7%及0.65%。

美滙指數延續前4個交易日跌勢，美市尾段挫0.27%，報97.38；日圓反覆向好，升0.08%，至每美元兌108.78日圓。市場憧憬英國保守黨勝出下周大選，有望推動1月底完成脫歐，支持英鎊造好，美市尾段仍漲0.43%，至1.316美元；歐羅亦升0.25%，兌1.1105美元。

紐約期金窄幅上升0.2%，每盎斯收報1483.1美元。石油出口國組織與盟友開會前傳出，建議額外每日減產50萬桶原油，刺激紐約期油曾升1.18%，收市持平，每桶報58.43美元；布蘭特期油漲0.6%，收報63.39美元。

對華貿赤縮至313億美元

美國勞工部公布的最新首次申領失業救濟人數，經季節調整後按周減少1萬人，降至7個月新低的20.3萬人，較預期增加至21.5萬人為佳。

美國商務部公布，10月貿易赤字按月收窄7.6%，跌至16個月最低的472億美元，低於預測的485億美元。主要由於進口中國貨減少，美國對華逆差亦按月縮窄1.1%至313億美元。

同日出爐的10月工廠訂單按月升0.3%，與預期相符，優於9月的0.8%跌幅；10月耐用品訂單整體按月揚升0.5%，稍遜預期的0.6%漲幅。