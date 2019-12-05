國際財經

美國公布就業數據前夕，金市保持觀望態度；投資者將焦點集中在中美貿易談判前景仍未明朗，避險情緒支持國際金價周四輕微上揚。

紐約2月期金收市升2.9美元或0.2%，每盎斯報1483.10美元。3月期銀收市升14.3美仙或0.9%，每盎斯報17.059美元。

Kitco.com高級分析員Jim Wyckoff表示，周三公布的美國ADP私營職位數據欠佳，市場因此更為重視周五公布的美國上月非農業職位增幅，作為評估聯儲局會否減息的重要指標，因此在數據公布前未敢貿然入市，金市交投淡靜。