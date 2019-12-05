國際財經

美國總統特朗普周三改口風後，市場對中美貿易協議的看法略為好轉，惟亦關注特朗普彈劾案，美股早段反覆。

截至本港時間晚上約10時46分，道指報27643點，跌6點或0.02%；標普500指數報3117點，升4點或0.14%；納指報8587點，升20點或0.24%。

中美貿易消息陰晴不定，美國總統特朗普周三改口風，指中美貿易談判進展良好。他在周二曾稱，與中國的貿易協議無期限，可能必須要等到2020年11月美國大選之後才會達成。

中國駐美大使崔天凱表示，中美關係受到貿易摩擦影響，正處於關鍵十字路口，但兩國正在努力解決貿易分歧，有可能重回正軌，指北京仍致力擴大中美之間的雙邊貿易和投資。中國商務部表示，如果中美雙方達成第一階段協議，應該相應降低關稅。雙方經貿團隊一直保持密切溝通，目前沒有更多細節可以透露。

數據方面，美國10月貿易逆差由前月的511億美元收窄至472億美元，預期為逆差485億美元。美國上周首次申領失業救濟人數20.3萬人，按周減少1萬人，預期為21.5萬人，為7個月來新低。

石油出口國組織(OPEC)將討論減產事宜，油價上升，紐約原油期貨現時每桶報58.76美元，升0.33美元或0.56%；倫敦布蘭特期油報63.53美元，升0.53美元或0.84%。