外電引述知情人士報道，Gucci母企法國開雲集團(Kering)正與意大利高級羽絨服製造商Moncler就收購交易進行探討式磋商。
開雲集團現市值約700億歐羅，擁有Gucci、Bottega Veneta、Balenciaga等逾10個奢侈品品牌。
Moncler於1952年在法國創立，公司在2003年獲現任行政總裁Remo Ruffini收購，並逐漸發展為高級羽絨服品牌，並於2013年在意大利米蘭上市，目前市值約98億歐羅。
今日 21:42 國際財經
外電引述知情人士報道，Gucci母企法國開雲集團(Kering)正與意大利高級羽絨服製造商Moncler就收購交易進行探討式磋商。
開雲集團現市值約700億歐羅，擁有Gucci、Bottega Veneta、Balenciaga等逾10個奢侈品品牌。
Moncler於1952年在法國創立，公司在2003年獲現任行政總裁Remo Ruffini收購，並逐漸發展為高級羽絨服品牌，並於2013年在意大利米蘭上市，目前市值約98億歐羅。
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