國際財經 即巿股評

美元/加元於11月21日升至逾一個月新高1.3325後一直居高不下，大致於1.3260-1.3320水平波動。雖然上周五(11月29日)公布的加拿大9月國內生產總值(GDP)按年上升1.6%，高於市埸預期上升1.4%，但是美元/加元在下跌近50點後便再度向上，繼續於長方形區間波動。

本周加元受油價大漲及加拿大央行議息結果帶動，開始展開強勁升勢。周三(12月4日)加拿大央行宣布維持基準利率於1.75%不變，其後的政策聲明預計出現「初期跡象」表明全球經濟正在穩定。加拿大央行的政策聲明比預期樂觀，美元/加元隨即短線跳水80點至1.3200之下。另外，同日美國能源信息局(EIA)公布的上周原油庫存減少485.6萬桶，遠低於市埸預期，加上石油輸出國家組織(OPEC)以及其盟國指準備討論延長減產協議的可能性，推動國際油價從低位大幅反彈逾3%。美元/加元直至今日(12月5日)進一步跌至1.3174，刷新自11月8日以來的近一個月新低。

技術分析方面，美元/加元自11月下旬起多次上試1.3320-1.3340阻力區域均告失敗，滙價在上周於1.3260-1.3320區間窄幅波動，最終跌破自10月29日形成的上升通道並急轉直下，三日內的跌幅達140點。直至今日美元/加元已跌至近一個月低位1.3174，逼近1.3150支持（由10月29日低位1.3039至11月20日高位1.3325上升浪的61.8%斐波那契回吐水平）。滙價若於短期內能企穩1.3150之上的話，後市很大機會再度展開上升趨勢，再度上試1.3320阻力。投資者應繼續留意有關OPEC討論石油減產的消息，以及周五(12月6日)公布的美國11月非農就業人口數據，屆時美元/加元走勢或會受到影響。

交易策略方面，早前於11月26日所定的美元/加元沽盤已取消。短期內待美元/加元下跌至1.3140-1.3160區域買入，上望1.3310，跌穿1.3100止損。

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分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供