熱門：

今日 18:32 國際財經

憂貿戰擴散 歐股中段個別走

放大圖片

美國總統特朗普改口風，指中美貿易談判進展良好，惟市場憂美國再擴大貿易戰線，投資偏審慎，歐洲股市中段個別發展。

截至本港時間傍晚6時32分，英國富時100指數報7175點，跌12點或0.18%；德國DAX指數報13139點，跌1點或0.01%；法國CAC 40指數報5827點，升28點或0.48%；意大利富時MIB指數報23100點，升66點或0.29%。

道指期貨暫報27710點，升67點。

中美貿易消息陰晴不定，美國總統特朗普周三改口風，指中美貿易談判進展良好。他在周二曾稱，與中國的貿易協議無期限，可能必須要等到2020年11月美國大選之後才會達成。

中國駐美大使崔天凱表示，中美關係受到貿易摩擦影響，正處於關鍵十字路口，但兩國正在努力解決貿易分歧，有可能重回正軌，指北京仍致力擴大中美之間的雙邊貿易和投資。中國商務部表示，如果中美雙方達成第一階段協議，應該相應降低關稅。雙方經貿團隊一直保持密切溝通，目前沒有更多細節可以透露。

不過，美國威脅對法國商品加徵關稅後，歐盟表示將站在法國一方，並對各種可能選項維持開放態度。英國首相約翰遜亦表示，將推進向美國科網巨頭facebook和Google等徵收新稅的計劃。市場擔心美國與多個國家的貿易關係轉差，甚至爆發貿易戰。

數據方面，歐羅區10月零售銷售按月下降0.6%，預期為下降0.3%；按年增長1.4%，預期為增長2.2%。

油價反覆，紐約原油期貨現時每桶報58.29美元，跌0.14美元或0.24%；倫敦布蘭特期油升0.14美元或0.22%，報63.14美元。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads