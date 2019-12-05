國際財經

美國總統特朗普改口風，指中美貿易談判進展良好，惟市場憂美國再擴大貿易戰線，投資偏審慎，歐洲股市中段個別發展。

截至本港時間傍晚6時32分，英國富時100指數報7175點，跌12點或0.18%；德國DAX指數報13139點，跌1點或0.01%；法國CAC 40指數報5827點，升28點或0.48%；意大利富時MIB指數報23100點，升66點或0.29%。

道指期貨暫報27710點，升67點。

中美貿易消息陰晴不定，美國總統特朗普周三改口風，指中美貿易談判進展良好。他在周二曾稱，與中國的貿易協議無期限，可能必須要等到2020年11月美國大選之後才會達成。

中國駐美大使崔天凱表示，中美關係受到貿易摩擦影響，正處於關鍵十字路口，但兩國正在努力解決貿易分歧，有可能重回正軌，指北京仍致力擴大中美之間的雙邊貿易和投資。中國商務部表示，如果中美雙方達成第一階段協議，應該相應降低關稅。雙方經貿團隊一直保持密切溝通，目前沒有更多細節可以透露。

不過，美國威脅對法國商品加徵關稅後，歐盟表示將站在法國一方，並對各種可能選項維持開放態度。英國首相約翰遜亦表示，將推進向美國科網巨頭facebook和Google等徵收新稅的計劃。市場擔心美國與多個國家的貿易關係轉差，甚至爆發貿易戰。

數據方面，歐羅區10月零售銷售按月下降0.6%，預期為下降0.3%；按年增長1.4%，預期為增長2.2%。

油價反覆，紐約原油期貨現時每桶報58.29美元，跌0.14美元或0.24%；倫敦布蘭特期油升0.14美元或0.22%，報63.14美元。