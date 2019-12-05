國際財經

美國總統特朗普轉吹暖風，中美料可能很快達成具實質的首階段貿易協議，惟美國貿易戰多條新戰線恐開打，特朗普面臨彈劾危機，歐洲股市早段個別發展。

截至本港時間下午4時42分，英國富時100指數報7163點，跌25點或0.35%；德國DAX指數報13107點，跌33點或0.26%；法國CAC 40指數報5807點，升7點或0.13%；意大利富時MIB指數報23030點，跌3點或0.01%。

道指期貨暫報27670點，升27點。

中美貿易談判消息時晴時陰，特朗普指出，與中國的貿易談判進展非常順利，將拭目以待，看會發生什麼。他前一日曾稱，對於與中方達成貿易協議並無設下限期，更揚言或許等到2020年11月總統大選後，才與中方達成協議會更好。

中國駐美大使崔天凱表示，中美關係受到貿易摩擦影響，正處於關鍵十字路口，但兩國正在努力解決貿易分歧，有可能重回正軌，指北京仍致力擴大中美之間的雙邊貿易和投資。

外電引述消息人士報道，中美貿易談判有進展，雙方就首階段貿易協議將取消的關稅規模，更加接近達成協議。據悉，美國談判人員預計，首階段協議將在美國定於12月15日提高關稅之前完成。

不過，美國威脅對法國商品加徵關稅後，歐盟表示將站在法國一方，並對各種可能選項維持開放態度。英國首相約翰遜亦表示，將推進向美國科網巨頭facebook和Google等徵收新稅的計劃。市場擔心美國與多個國家的貿易關係轉差，甚至爆發貿易戰。

美國政局方面，美國國會針對特朗普的彈劾程序進入新階段，民主黨控制的眾議院司法委員會開始召開聽證會。由委員會邀請作證的3名法學專家認為，特朗普的「通話門」行為值得被彈劾，原因是他的行為涉及濫用權力、妨礙國會調查，以及妨礙司法公正。

石油出口國組織(OPEC)稍後將召開會議，商討減產政策，油價反覆。紐約原油期貨扭轉上日漲逾4%的強勢，現時每桶報58.22美元，跌0.21美元或0.36%；倫敦布蘭特期油亦由上日漲逾3%轉向下，最新跌0.08美元或0.13%，報62.92美元。